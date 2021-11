Genève – Les profs de l’ecole specialisee interpellent les elus

Genève : Les profs de l’école spécialisée interpellent les élus

Une pétition forte de 1500 signatures adressée aux autorités demande à ce que les moyens nécessaires soient alloués à l’Office médico-pédagogique.

Le bras de fer entre le Canton et le personnel de l’Office médico-pédagogique (OMP), qui prend en charge les élèves en difficulté, se poursuit. Mardi, la Société pédagogique genevoise (SPG), qui défend les enseignants, et le syndicat SIT ont déposé une pétition munie de 1500 signatures. Le texte, adressé au Conseil d’Etat et au Grand Conseil, a été signé par quelque 700 membres du personnel de l’OMP sur les 900 collaborateurs et collaboratrices employés. Il demande au parlement «d’accorder les postes de terrain dans des délais acceptables pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes confiés à l’OMP». Quant au gouvernement, il est prié «de prendre des mesures pour réguler ces dysfonctionnements», au rang desquels sont cités le manque de moyens, d’orientation et d’effectifs, ainsi que des méthodes jugées douteuses en matière de ressources humaines et peu en phase avec les besoins du terrain.