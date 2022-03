Genève : Ils ne veulent plus d’Emery-Torracinta comme cheffe

Le personnel de l’Office médico-pédagogique, dans la tourmente depuis le scandale de Mancy, désire passer sous la tutelle directe du Conseil d’Etat.

Réunis en assemblée du personnel lundi, les collaborateurs de l’Office médico-pédagogique (OMP) ont pris une décision claire. Ils ne veulent plus être dirigés par Anne Emery-Torracinta, conseillère d’Etat chargée du Département de l’instruction publique (DIP). «Durant cette législature, des sentiments de manque de reconnaissance, d’insécurité, et de défaut de soutien de la part de la hiérarchie se sont développés massivement», ont-ils expliqué dans un courrier adressé à Nathalie Fontanet, magistrate à la tête des ressources humaines. Aussi, le personnel souhaite que le Conseil d’Etat reprenne la direction de l’OMP.

Dans la missive, dévoilée par la « Tribune de Genève », les employés évoquent une rupture de confiance avec la patronne du DIP. «A de multiples reprises au long des neuf dernières années, le personnel s’est mobilisé pour rencontrer la Conseillère d’Etat et lui faire part de ses inquiétudes. Ces entrevues n’ont fait qu’accroître le sentiment du déni de nos réalités de terrain.» A cela s’ajoute le manque d’effectifs, une «politique menée à un rythme effréné, des promesses non tenues, des demandes ignorées, ainsi que des décisions prises sans consulter le personnel». Des griefs qui remettent directement en cause le management d’Anne Emery-Torracinta.

«Ambiance délétère et climat de peur»

Enfin, dans leur courrier, les employés dénoncent «une ambiance délétère et un climat de peur, avec un repli sur soi et une inquiétude d’être accusé personnellement pour des situations relevant de dysfonctionnements institutionnels». Résultat: «le personnel se sent en danger, et sa capacité à effectuer sereinement son travail en pâtit».