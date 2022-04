Genève : Victoire d’étape pour les profs de santé sexuelle

Les professionnels s’opposent au projet du Département de l’instruction publique, qui prévoit de modifier leur fonction. Une motion demandant l’ouverture de négociations a été acceptée vendredi.

Les syndicats dénoncent des entretiens en cours en vue de supprimer des postes. La cheffe du DIP assure que personne ne sera licencié. Nicolas Pitaro

Les professeurs en santé sexuelle genevois viennent de gagner une bataille dans le conflit social qui les oppose depuis plusieurs mois au Département de l’instruction publique (DIP). Ce dernier prévoit de supprimer leur métier au profit de deux nouvelles fonction: d’un côté des maîtres spécialistes qui interviendront en cours, de l’autre, des responsables de formation et de projets. Une réforme qui ne passe pas auprès des collaborateurs. Vendredi, une motion demandant l’ouverture de négociations et la suspension des entretiens individuels en cours a été acceptée par le Grand Conseil. «Une victoire d'étape», se sont réjouis le Syndicat des services publics (SSP) et le syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT).

Projet mené sans consultation

«Depuis plusieurs mois, le personnel demande l'ouverture de négociations sur ce projet pour lequel aucune consultation n'a été réalisé. Suite à deux grèves, seules une séances de questions - réponses a été proposée», ont-ils fait savoir samedi, par voie de communiqué.



Aux yeux des professionnels, le projet porté par Anne Emery-Torracinta, conseillère d’État chargée du DIP, va réduire «la qualité des prestations en éducation sexuelle et en santé globale dans les écoles». Une pétition sera prochainement déposée pour «montre l'attachement de la population à la qualité du service public et des cours en questions», ont indiqué les syndicats. Ils ont appelé la magistrate à «respecter le partenariat social, le service public, la volonté du Grand Conseil et la position de son parti (socialiste, ndlr)».

Une reconnaissance du travail

De son côté, la cheffe du DIP, citée par «Le Courrier», assure qu’aucun poste ne sera supprimé et estime que la réforme apportera de réelles améliorations. «Notre but est de valoriser le temps d’enseignement. Ce sera un plus pour les écoles, les élèves et la reconnaissance de ce travail.»