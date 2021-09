Genève : Les profs d’uni soumis au pass Covid dès lundi

Après une semaine de transition et de consultation, les collaborateurs de l’université et des hautes écoles en contact avec les étudiants seront astreints aux mêmes règles.

Depuis la rentrée universitaire , les étudiants de l’université et des hautes écoles genevoises doivent montrer patte blanche pour suivre les cours en présentiel. Jusqu’à présent, pour des raisons de conformité avec le droit du travail, ce n’était pas le cas pour les collaborateurs. Ce traitement différencié prendra fin lundi a confirmé le Département de la santé. Dès le 27 septembre, tous les employés en contact avec les étudiants devront également présenter un certificat Covid valable, attestant d’une vaccination, guérison ou test négatif. Elèves et encadrants auront également la possibilité de montrer une attestation de résultat négatif. Ce document pourra être obtenu gratuitement sur plusieurs sites universitaires en se soumettant à un test salivaire.

Mercredi, le Conseil d’Etat a également décidé de proposer gratuitement de telles attestations aux visiteurs des hôpitaux, des EMS et des établissements de soins. Ces derniers, sur preuve qu’ils vont se rendre dans de tels lieux, pourront se faire tester gratuitement dans les laboratoires publics et privés du canton. A noter que ces attestations ne permettent pas de disposer d’un certificat covid nécessaire pour entrer dans les restaurant, bars et autres lieux de loisirs.