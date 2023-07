A Berne, les profs inquiets d'enseigner dans des classes sales

La Ville de Berne entreprend des changements dans sa logique de nettoyage des écoles et des jardins d’enfants. En effet, souhaitant faire des économies, elle prévoit de réduire les à-fonds dans les établissements scolaires. La Ville évoque des «fréquences de nettoyage désormais plus adaptées aux besoins», révèle ce mercredi la « Berner Zeitung » (article en allemand).

Moins approfondi et moins complet, le nouveau standard de nettoyage est déjà d’actualité sur certains sites et sera introduit dans les écoles bernoises de manière échelonnée jusqu’à fin 2024. Un nouveau système qui ne convainc pas le corps enseignant. «Nous sommes inquiets de devoir à l’avenir enseigner dans des salles de classe sales», dit Manuel C. Widmer, enseignant et président de la conférence régionale municipale de l’association professionnelle Bildung Bern.