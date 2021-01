«C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase!» Depuis qu’elle a reçu les nouvelles directives du Département de l’enseignement public (DIP), Claire* ne décolère pas. Depuis le 18 janvier dernier, le personnel des établissements scolaires doit manger seul à midi, chacun dans sa classe ou son local. Ce qui équivaut à une interdiction de cafétéria, laquelle restera ouverte pour les élèves et les repas à l’emporter des maîtres. «Les conditions d’enseignement ont été péjorées ces derniers mois à cause de la crise sanitaire, nous sommes déjà à bout», tonne cette enseignante du secondaire II à Genève. Elle relève qu’avec cette dernière mesure, les enseignants ne peuvent plus échanger au sujet des élèves ou de la vie scolaire, ce qui ajoute une difficulté supplémentaire dans l’accomplissement de leur travail. «Entre ça et l’enseignement avec le masque, certains n’en peuvent plus. J’ai des collègues sur le point de craquer», conclut-elle.