Ecoles – Les profs veulent du soutien face aux problèmes psys des élèves

Écoles : Les profs veulent du soutien face aux problèmes psys des élèves

Une étude réalisée à Winterthour montre que le corps enseignant attend davantage de ressources pour réagir aux troubles psychiques des enfants.

Une enquête réalisée auprès de 570 membres du personnel d’encadrement des crèches et des écoles primaires et secondaires de la ville de Winterthour a montré que la quasi totalité d’entre eux avait été confronté à au moins un élève souffrant d’un problème psychique dans l’année qui a précédé l’enquête. Parmi eux, seul un tiers s’était senti «expérimenté» pour faire face à ces élèves.

«Les personnes qui enseignent aux élèves et les encadrent sont souvent les premières, avant même les parents, à identifier de tels troubles, mais elles ne se sentent pas toujours en mesure de les évaluer correctement ni de les gérer adéquatement dans la vie scolaire quotidienne», relève l’étude de l’Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW).

Un petit quart (23%) des participants à l’étude déclaraient n’avoir que peu ou pas d’expérience dans la façon de traiter le problème et 42% ne se sentaient que partiellement en confiance. C’est surtout face à la question du suicide et celle de l’addiction au jeu ou à internet que les difficultés ont été le plus souvent rencontrées.