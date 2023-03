Transports publics : Les projets de tunnels pour le LEB feront des heureux … et des déçus

Tout au long des 24 km du trajet du LEB, des riverains et usagers de la route rêvent de voir passer le train du Gros-de-Vaud en sous-sol pour mettre fin aux nuisances et incidents qui l’impliquent. Alors que le tunnel sous l’Avenue d’Échallens a enfin été mis en service ce printemps, un nouveau projet a été présenté en février, rapportait alors « 24 heures ». Financé par l’Office fédéral des transports (OFT), il devrait voir le jour en 2026.

Ce projet a toutefois suscité des envies qui risquent d’être déçues, décrit aujourd’hui le quotidien vaudois. Des demandes concernant les secteurs de Prilly-Chasseur et Romanel-sur-Lausanne attendront encore, en raison notamment d’un problème de financement. Si l’OFT se charge du futur tunnel d’Étagnières, c’est pour permettre la cadence aux dix minutes à l’horizon 2030, et adapter la gare aux exigences de la Loi pour l’égalité pour les handicapés (Lhand). Les autres tronçons, eux, n’ont pas d’arguments aussi convaincants et sont parfois plus complexes en termes de variantes possibles. Une modernisation visant à réduire le temps de fermeture des passages à niveau est toutefois prévues du côté de Romanel.