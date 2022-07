Interlaken (BE) : Les promenades en calèche sont une «torture» pour les chevaux

Pour une prestataire d’Interlaken proposant des promenades en calèches, ces «accusations sont à la limite de la diffamation». Elle assure que ses chevaux ne sont pas surmenés. «En été, nous faisons une pause l’après-midi entre deux heures et cinq heures», explique-t-elle. De plus, elle assure que les chevaux sont régulièrement changés et ne sont utilisés au maximum que quatre à cinq heures par jour.

«D’innombrables messages chaque été»

Aux yeux de la porte-parole, l’inquiétude des gens est basée sur leur ignorance car on ne peut pas déduire le bien-être animal selon la perception humaine de la chaleur. Dans le cas des chevaux, elle rappelle qu’il s’agit d’animaux des steppes qui tolèrent mieux les températures élevées que les humains. Concernant la photo sur Facebook, «le fait qu’un destrier tire la langue n’indique guère si l’animal est stressé. S’il souffrait effectivement de stress thermique, il transpirerait. On verrait alors de la mousse blanche sur le pelage et la bride. Or ce n’est pas le cas sur la photo», conclut-elle.