France voisine - Les promeneurs invités à devenir des observateurs scientifiques

Questions ciblées

Observations en augmentation

La méthode permet de multiplier les observations d’un même végétal par des regards différents et d’aboutir à des constats «moins dépendants de la subjectivité d’un seul individu, probablement plus proches de la réalité que si une seule personne transmettait sa perception», souligne Colin Van Reeth. Le dispositif a ainsi été déployé depuis 2019 sur cinq zones test, des lieux fréquentés, dont le pied du Salève et le Vuache. Et ça marche! Aux arbres citoyens prend de plus en plus d’ampleur. En 2019, 325 observations ont été transmises. L’année suivante, elle se montaient à 849. Enfin, depuis début 2021, ce ne sont pas moins de 616 réponses qui sont parvenues au CREA.