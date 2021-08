Afghanistan : Une alliance s’inquiète des promesses non tenues des talibans

Une alliance militaire menée par la Russie regrette la lenteur des talibans à former un gouvernement de transition à Kaboul.

Le secrétaire général de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), une alliance militaire menée par la Russie, a regretté lundi la lenteur des talibans à former un gouvernement de transition en Afghanistan. «Il est très préoccupant que les promesses des représentants des dirigeants talibans de contribuer à la formation d’un gouvernement de coalition ne soient pas encore entrées dans la phase de mise en œuvre», a déclaré Stanislav Zass, le secrétaire général de cette alliance réunissant d’ex-républiques soviétiques, notamment l’Ouzbékistan et le Tadjikistan voisins de l’Afghanistan.

Il a néanmoins relevé, à l’issue d’une réunion par visioconférence des présidents des pays membres dont Vladimir Poutine, «certaines déclarations positives des talibans sur leur politique intérieure et étrangère», sans en dire davantage. Stanislav Zass a également espéré que les promesses des talibans de lutter contre le trafic de drogue international seraient «tenues», l’Asie centrale et la Russie étant des itinéraires privilégiés pour les trafiquants d’opium et d’héroïne.