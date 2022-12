Thaïlande : Les promoteurs du cannabis craignent de se faire enfumer

«Vide» juridique

Dans ce contexte préélectoral, le gouvernement de l’ancien général Prayut Chan-O-Cha veut montrer qu’il garde la main. Il a durci les règles en décembre, en interdisant la vente de cannabis en ligne, et aux personnes de moins de 20 ans et femmes enceintes. Fumer du cannabis à l’intérieur des boutiques est également proscrit, sauf si c’est pour un usage thérapeutique, autorisé en Thaïlande, depuis 2018.

Descentes sur Khaosan Road

«Nous voulons réguler le cannabis comme l’alcool ou les cigarettes», explique le docteur Thongchai Lertvilairattanapong, responsable de la médecine traditionnelle thaïlandaise au sein du ministère de la Santé. Malgré les débats, la vague verte a submergé Khaosan Road, la célèbre rue de Bangkok prisée des backpackers qui profitent des auberges de jeunesse bon marché et des bars peu regardants, où les dispensaires de cannabis se sont fait une place. Mais plusieurs fois, la fête a été interrompue par la police. Une descente des forces de l’ordre a conduit mi-décembre à six arrestations, notamment pour vente de cannabis sans autorisation, ou en raison de sa consommation en intérieur.

Dans la confusion, Teetat Wonykhan continue de rouler des joints pour les clients de la boutique que possède son frère, Ganja Kingdom, sur Khaosan Road. Il reste optimiste pour l’avenir, et prévoit même d’ouvrir un second point de vente. Les clients «qui planent» sont plus sympathiques que ceux qui sont ivres, a-t-il remarqué. «Beaucoup viennent, et me lancent «Salut, mec»».