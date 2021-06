États-Unis : Les promoteurs d’un gazoduc gagnent devant la Cour suprême

Par cinq voix contre quatre, les juges de la Cour suprême américaine ont imposé à l’État du New Jersey la construction d’un pipeline de gaz. Grâce à l’expropriation, si besoin.

Soutenu par les deux Administrations

S’étendant sur près de 190 kilomètres et doté d’un budget de plus d’un milliard de dollars, PennEast Pipeline est un projet de construction de gazoduc qui doit passer par les États du New Jersey et de la Pennsylvanie. Il est mené par l’entreprise canadienne de transport pétrolier Enbridge et ses homologues américaines New Jersey Resources (NJR), Southern Company Gas, Spectra Energy Partners et UGI Energy Services.