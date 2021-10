Genève – Les promoteurs vendaient des appartements fantômes

Cinq hommes sont jugés par le Tribunal correctionnel: les trois administrateurs d’une entreprise générale qui a fait faillite en 2013 en laissant derrière elle 22 millions de francs d’ardoise et des dizaines de villas inachevées; et les promoteurs qui travaillaient avec eux, à qui l’on reproche d’avoir volé 27 millions à leurs clients, des Genevois lambda.

Le gros de ce premier jour a été consacré aux requêtes de Mes Pascal Pétroz et Nicola Meier, avocats des promoteurs, qui voulaient faire inclure Credit Suisse au procès, au motif que sa surveillance lacunaire de l’entreprise générale aurait permis le fiasco (lire l’encadré). La procureure Caroline Babel Casutt s’en est irritée. «On tente de vous noyer pour vous faire oublier qu’on a soi-même fait des réservations sur des logements qui n’ont jamais existé!» Même agacement du côté des lésés. Me Olivier Adler fustige «un écran de fumée». Me Alec Reymond abonde: «On pousse très loin les limites de la fantaisie. Mes clientes se sont fait voler chacune 50 000 fr. Peut-on faire plus simple que ça?» Le procès se poursuivra sans la banque.