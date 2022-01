«Emmerder» les non-vaccinés - Les propos de Macron provoquent une tempête politique

«Emmerder» les non-vaccinés : Les propos de Macron jugés «insultants» et «indignes»

En disant vouloir «emmerder» les non-vaccinés, Emmanuel Macron a déclenché une tempête qui grossit mercredi en France, alors que le pass vaccinal est débattu à l’Assemblée nationale.

«Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout. C’est ça, la stratégie», a clamé le président français Emmanuel Macron dans un entretien au «Parisien» mardi. «Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n’est plus un citoyen», a-t-il encore ajouté.