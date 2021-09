Tipeee : Les propos polémiques du fondateur font fuir des créateurs

Des youtubeurs et streameurs ont décidé de quitter la plateforme de financement participatif française à la suite d’un reportage TV diffusé sur France 2.

«J’assume tout ce qu’il y a sur ce site, du plus antisémite au moins antisémite, et du plus complotiste au moins complotiste, parce que tant que ces gens-là n’ont pas été condamnés par la justice pour ce qu’ils disent, je ne vois aucune raison valable et morale de les enlever du site», a déclaré Michael Goldman, fondateur de Tipeee après que le journaliste lui a présenté une liste de noms de créateurs controversés hébergés par son site. «Et je leur dis même que nous, on fera en sorte de les défendre sur le site», a-t-il ajouté.