Taxes : Les propriétaires de voitures électriques passeront aussi à la caisse

Les personnes roulant à l’électrique sont aujourd’hui avantagées. Elles ne contribuent pas au Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération, alimenté par les taxes sur les huiles minérales (carburants).

Les infrastructures routières sont aujourd’hui en partie financées par l’impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales. Les recettes sont en baisse, car de plus en plus de personnes roulent avec un véhicule électrique. Avec un parc automobile qui devra, vers 2050, être composé majoritairement de véhicules électriques, les recettes des taxes sur les huiles minérales continueront de diminuer. Les moyens disponibles pour financer l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des infrastructures routières viendront à manquer.