Ukraine : Les pro-russes annoncent des référendums d’annexion par Moscou

Les autorités pro-russes de plusieurs régions de l’est et du sud de l’Ukraine ont annoncé des référendums d’annexion par la Russie, alors que Kiev promet de «liquider la menace» de Moscou.

C’est une escalade majeure dans la guerre en Ukraine. Les autorités pro-russes de plusieurs régions de l’est et du sud de l’Ukraine ont annoncé mardi la tenue de référendums d’annexion par la Russie, du 23 au 27 septembre. Ces scrutins auront lieu dans les régions de Donetsk et de Lougansk (les deux dans l’est), dont le président russe Vladimir Poutine a reconnu l’indépendance, peu avant de lancer son offensive contre l’Ukraine, en février dernier, ainsi que dans les zones sous occupation russe dans les région de Kherson et de Zaporijjia (les deux dans le sud).