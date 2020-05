E-sport

Les pros de «Call of Duty» lâchés dans «Warzone»

Pour la première fois, les douze teams de la Call of Duty League se sont affrontés sur le battle royale d’Activision ce week-end.

Les meilleures équipes professionnelles du jeu de tir «Call of Duty» sont-elles toujours aussi fortes lorsque l’échec est définitif et qu’il s’agit d’être le dernier survivant? C’est ce qu’ont découvert les spectateurs de la Call of Duty League dimanche, en marge des Seattle Home Series, lors d’une intense et inédite partie sur le battle royale «Warzone».