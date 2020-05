Suisse

Les pros du tourisme exigent un calendrier clair

La branche tape du poing sur la table: une feuille de route est nécessaire. Un sommet avec le Conseil fédéral est prévu dimanche.

«L'économie du tourisme (...) se sent abandonnée par le Conseil fédéral.» Dans une lettre ouverte publiée dimanche dernier, onze faîtières du tourisme, tels que les hôteliers, les restaurateurs, les offices régionaux de tourisme ou encore les transporteurs et les remontées mécaniques ont tapé du poing sur la table. L'objet de leur courroux? Les annonces du 16 avril du Conseil fédéral sur le déconfinement progressif du pays ne leur ont pas apporté de réponses. Ainsi, se poursuit la missive, «la branche du tourisme exige du Conseil fédéral qu'il définisse un plan concret». Autrement dit, une planification et des règles pour la réouverture des infrastructures, «une feuille de route claire».