«Sexbox» de Zurich

Les prostituées laissent place aux drogués

Les centres d’accueil pour toxicomanes ont dû fermer à Zurich à cause de la pandémie. Du coup, les autorités ont trouvé une solution provisoire pour fournir des salles d’injection pour les drogués.

La crise du coronavirus touche particulièrement les personnes vulnérables, comme par exemple les toxicomanes. A Zurich, les différents centres d’accueil et salles d’injection ont dû fermer parce que la sécurité des clients et des employés ne pouvaient plus être garantie. Les autorités ont donc dû trouver une alternative. Depuis le 19 mars, un centre d’accueil provisoire pour toxicomanes a ouvert sur l’aire de prostitution se trouvant à l’ouest de la ville. Une solution pragmatique puisque les «sexbox» ont de toute manière dû fermer à cause des dispositions décidées par le Conseil fédéral pour endiguer la propagation du coronavirus.