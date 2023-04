Amsterdam: Les prostituées veulent rester au centre-ville

Face à eux, la maire Femke Halsema défend bec et ongles son plan, quitte à être qualifiée de «Madame Putains». «Ce n’est pas possible», a lancé une mère en pleurant, lors d’une rencontre entre l’édile et des résidants près d’un des trois sites envisagés pour la création du centre érotique.

Qu’une «attraction touristique»? «Non!»

Les résidants craignent que les nuisances du Quartier rouge se déplacent dans leurs rues. De leur côté, les travailleuses du sexe craignent de faire les frais d’un projet voulu pour réduire la criminalité et le tourisme de masse, dans le centre-ville. «La maire dit que nous ne sommes qu’une attraction touristique et que les gens viennent se moquer de nous et nous humilier. Ce n’est tout simplement pas le cas», assure une travailleuse du sexe à l’AFP, s’identifiant comme Michelle.

Et les 100 places prévues sont inférieures aux 250 cabines du Quartier rouge, observe la Néerlandaise. Même si, avec ses espaces destinés à la culture, l’art et au divertissement «érotique», le bâtiment pourrait bénéficier à certains, reconnaît-elle.

La ville décourage les enterrements de vie de garçon

Le Quartier rouge ne représente qu’une «petite partie» de la prostitution de la capitale néerlandaise, souligne de son côté Alexander de Vos, un ancien travailleur du sexe gay présent à une réunion entre la maire et des Amstellodamois. «Il y a aussi des transgenres, des gays» pour qui «il n’y a pas de place, et ce centre offre une possibilité» pour eux, ajoute-t-il.

Alexander se dit cependant contre une fermeture du Quartier rouge, visé par une série de mesures de plus en plus restrictives: les maisons closes doivent fermer plus tôt le week-end et l’interdiction d’alcool dans la rue sera bientôt étendue au cannabis. Amsterdam a également lancé une campagne en ligne pour décourager les jeunes Européens d’organiser des enterrements de vie de garçon ou d’autres virées fêtardes dans la ville.