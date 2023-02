Parlement: Les protections hygiéniques seront moins taxées

Depuis, le Conseil fédéral a lancé une révision plus large de la loi sur la TVA dans laquelle il a inclus cette proposition. Le Conseil national l’avait acceptée en mai 2022 par 107 voix contre 70 (UDC et PLR) et 7 abstentions. Ce mardi, le Conseil des États a accepté tacitement et définitivement cet abaissement de la TVA pour les produits féminins. Son entrée en vigueur dépendra toutefois de l’avancée de la révision de la loi, qui comprend d’autres aspects faisant l’objet de divergences entre les deux Chambres.