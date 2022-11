Etude: Les protéines sont bonnes pour la motivation

Étude : Les protéines sont bonnes pour la motivation

Dans la vie, la motivation peut faire la différence entre succès et échec, définition d’objectifs et désœuvrement, bien-être et tristesse. L’équipe de la professeure Carmen Sandi de la Faculté des sciences de la vie de l’EPFL, avec ses collègues du Nestlé Institute of Health Sciences, a récemment publié une étude ciblant l’impact de la nutrition sur la motivation. Les chercheurs ont ainsi étudié une zone profonde du cerveau appelée noyau accumbens, connue pour jouer un rôle majeur dans la régulation de fonctions telles que la récompense, le renforcement, l’aversion et, surtout, la motivation.