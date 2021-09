Genève - Les prunes numériques de la Ville, un système qui inquiète

Lisa raconte avoir rencontré les pires difficultés. Le paiement via le QR n'a pas fonctionné. Par la suite, elle a peiné à obtenir un bulletin de versement, malgré divers mails et coups de fil. La Municipalité a néanmoins prévu une voie de secours, indiquée sur l'amende: le passage via un site web et un numéro de référence.

Pas de bug à signaler, selon la Ville

Au S ervice des contraventions, qui hérite des amendes impayées, pour l’heure, «aucun problème lié au nouveau système n’a été signalé», rapporte Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale. Même s’il est encore un peu tôt pour se prononcer. «Avec le délai des rappels et l’introduction du dispositif fin juin, on peut estimer que les premières affaires concernées pourraient arriver ces prochains jours. A surveiller», conclut le communiquant.

Une technologie qui ne profite pas à tout le monde

Cette nouvelle technologie inquiète cependant plusieurs associations, telles que la Fédération romande des consommateurs (FRC) ou encore l'AVIVO, entité qui défend et représente les retraités. «Le choix du QR code n’est pas neutre. Il faut se demander dans quelle mesure il apporte une réelle simplification ou s’il s’agit d’une mesure d’économie et de contrôle de la part du prestataire. Si ce dispositif permet de payer plus facilement une amende pour certains, il est au détriment des personnes les moins à l’aise avec un s martphone. L’hypernumérisation ne profite pas à tous, loin de là», a relevé Jean Busché, responsable de la sect i on nouvelles technologies, i nformation et communication à la FRC. Pour Lisa, qui assure plutôt bien maîtriser les outils numériques, «introduire un tel système est prématuré vu l’utilisation limitée que les gens en ont au quotidien.»