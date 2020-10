Rapport : Les publicités climato-sceptiques envahissent Facebook

Le réseau social permet aux publicités trompeuses sur le climat de prospérer, dénonce un rapport.

Facebook permet aux publicités trompeuses sur le climat de prospérer, bien que le réseau social affirme lutter contre le problème, selon le rapport d’un think tank jeudi.

Le groupe InfluenceMap a utilisé les données publiques de Facebook pour identifier 51 publicités niant le lien entre activité humaine et changement climatique, qui ont été visualisées au total 8 millions de fois sur la plateforme durant la première moitié de l’année 2020.

Et ce malgré l’interdiction des fausses publicités par Facebook, qui a encore répété en septembre être «engagé à lutter contre le changement climatique».

Elles étaient plus susceptibles d’être vues par des hommes âgés de plus de 55 ans, dans des Etats américains ruraux, notamment le Wyoming et le Texas.