Suisse: 55% en moins de pubs alimentaires destinées aux enfants

Ces dix dernières années, les entreprises membres du programme Swiss Pledge (voir encadré) ont réduit de 55% leurs campagnes publicitaires (spots télévisés) destinées aux enfants. Mais «la publicité a également été réduite dans la presse jeunesse, sur les sites Internet des marques et les réseaux sociaux comme Facebook, TikTok, Instagram et YouTube», précise Swiss Pledge, dans un communiqué de presse présentant ce mardi les résultats 2022.

Swiss Pledge rappelle enfin que les entreprises membres du mouvement représentent 19% de l’ensemble des campagnes publicitaires diffusées par le secteur des produits alimentaires et des boissons en Suisse (Internet, presse écrite, télévision, marketing urbain, radio et cinéma) et 22% des spots télévisés (chiffres de 2022). «À travers leurs pratiques publicitaires responsables vis-à-vis des enfants, l’optimisation continue des recettes de leurs produits et l’incitation à pratiquer un sport et une activité physique au quotidien, les sociétés à l’initiative du programme Swiss Pledge contribuent de façon notable à un mode de vie équilibré des enfants», conclut le mouvement.