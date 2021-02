Coronavirus : Les pubs britanniques veulent une date de réouverture

Décimé par la pandémie, le secteur demande au gouvernement britannique un calendrier précis et une date pour la réouverture.

Les pubs britanniques pressent mercredi le gouvernement de fixer une date pour leur réouverture, après avoir subi une division par plus de deux de leurs ventes en 2020, en raison des restrictions liées à la pandémie.

L’association sectorielle BBPA (British Beer & Pub Association), qui représente 20’000 établissements au Royaume-Uni, propose dans un communiqué une feuille de route sur la reprise d’activité des pubs une fois le confinement en cours achevé. Elle plaide auprès des pouvoirs publics pour une réouverture des établissements en même temps que celle des commerces non essentiels, une fois que les personnes les plus vulnérables auront été vaccinées.

Perte de 7,8 milliards

Le secteur demande au gouvernement britannique un calendrier précis et une date pour la réouverture, «compte tenu de l’impact sévère des confinements». Au total, les ventes de bière se sont effondrées de 56% l’an dernier, soit une perte de chiffre d’affaires de 7,8 milliards de livres, après avoir été réduites à néant au deuxième trimestre lors du premier confinement.

Les pubs ont pu rouvrir sous conditions au troisième trimestre, ce qui a permis de limiter la casse, avant une fin d’année très difficile et le renforcement des restrictions avec la propagation rapide du virus.

Allègements fiscaux et subventions

«L’activité des pubs est décimée» et «nous ne pouvons plus tenir dans ces circonstances», s’alarme Philip Whitehead, président de la BBPA. «Du fait de la chute de leur chiffre d’affaires en 2020, les pubs restent endettés et ont très peu voire pas de trésorerie en réserve», relève-t-il, estimant «avoir besoin de l’aide financière du gouvernement».