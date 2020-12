Aujourd’hui, comme chaque troisième vendredi de décembre, c’est la journée mondiale du pull de Noël. De Paris à Genève en passant par New York, impossible d’y échapper. L’engouement est mondial. Et plus il est moche, plus il a de succès. Pour beaucoup, c’est visiblement l’occasion de laisser s’exprimer tout le mauvais goût réprimé le reste de l’année. Voici notre sélection des modèles les plus kitch d’Instagram.