Au Niger, les putschistes appellent la population «au calme»

Pendant la manifestation, un véhicule a foncé dans la foule avant d’être endommagé et son conducteur molesté.

«Nous avons tout cassé»

«Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) appelle la population au calme et à s’abstenir de tout acte de vandalisme visant la destruction des biens publics et privés», a déclaré le colonel-major Amadou Abdramane à la télévision nationale. «Il a été constaté des comportements de nature à porter atteinte à l’intégrité physique des personnes et de leurs biens à travers les manifestations», a précisé le militaire.