France: les Pyrénées-Orientales placées en alerte maximale à la sécheresse

La faune aquatique souffre durement du manque d’eau qui affecte l’Agly, un fleuve côtier français qui prend sa source dans le massif des Corbières et se jette dans la Méditerranée, au sud de la station balnéaire du Barcarès.

Des restrictions drastiques d’utilisation de l’eau entrent en vigueur mercredi dans les Pyrénées-Orientales, touchées par une sécheresse historique. Dans ce département frontalier de l’Espagne, qui s’étend des Pyrénées à la côte méditerranéenne, le niveau des rivières, des barrages et nappes phréatiques a déjà atteint un niveau estival.

L’arrêté du 9 mai prévoit des restrictions d’irrigation agricole, d’arrosage des potagers et espaces verts, l’interdiction du remplissage ou de la remise à niveau des piscines privées. Les autorités ont annoncé des contrôles et des sanctions pour ceux qui dérogeront aux mesures d’économie d’eau. Des amendes pouvant aller jusqu’à 1500 euros pour les particuliers, 7500 euros pour les entreprises, sanctionneront les fraudeurs.

Incendies multipliés par deux

«Il y a un appel à la responsabilité de chacun (…). On est à un niveau de nappes et de barrages historiquement bas», a souligné le préfet du département, Rodrigue Furcy, à l’issue d’une cellule de crise rassemblant services de l’État, élus locaux, pompiers et forces de l’ordre.