Etude: Les pyromanes sont souvent des hommes dont le métier est lié au feu

On sait étonnamment peu de choses sur les incendiaires. Selon la «Schweiz am Wochenende», les criminels violents et sexuels sont davantage étudiés. L’un des rares travaux scientifiques sur les pyromanes a été réalisé par l’ancien procureur schwytzois Lorenz Müller. Il a étudié 21 cas en Suisse. Et son constat est sans appel: dans un cas sur cinq, l’agresseur était un pompier. Le profile-type décrit presque exclusivement un homme, la plupart du temps suisse et, souvent, en proie à des problèmes d’alcool et de drogue. Les pyromanes allument les incendies avant tout dans leur quartier. Et souvent ils boutent le feu dans leur propre maison.