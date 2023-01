Fully (VS): Les quadras sont morts dans une avalanche.

Fully (VS) : Les quadras ont bien été mortellement piégés par une coulée de neige

Le Groupe Montagne de la Police cantonale valaisanne a découvert deux victimes dans une avalanche descendue entre Fully et Ovronnaz, mardi matin. La coulée mesure environ un kilomètre. Les identifications formelles sont en cours, selon un communiqué de presse.

Depuis mercredi dernier, les forces de l’ordre recherchaient activement les deux randonneurs disparus, un Belge domicilié en Valais et une Française, médecin oncologue au CHUV. De nombreux moyens terrestres et aériens avaient été déployés dans la région et des traces de la présence des deux quadras avaient été retrouvées dans la neige.