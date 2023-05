Cet été, les quais de Lausanne seront sans voitures le week-end

La promenade le long des quais est très appréciée par la population et les touristes.

Dès le 20 mai et jusqu’au 17 septembre, les quais d’Ouchy et de Belgique – entre la place du Port et la Tour Haldimand – seront fermés à la circulation motorisée les week-ends, annonce ce lundi la Municipalité de Lausanne. Cette initiative, qui avait été lancée en 2020, «vise à offrir à la population de l’espace pour se promener en toute sécurité aux abords du lac».