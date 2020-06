Vaud

Quais d’Ouchy fermés à la circulation: les Lausannois heureux

La Ville de Lausanne a fermé pour la première fois ce week-end les quais d’Ouchy et de Belgique à la circulation. Les usagers se sont montrés très enthousiastes, même si la fréquentation est encore timide et en progression.

Suite à la fermeture à la circulation en fin de semaine par la Ville de Lausanne des quais d’Ouchy et de Belgique, la majorité des usagers s'est dite heureuse de profiter de cet espace apaisé et tout à coup silencieux, qu'ils soient en promenade ou sur les terrasses, a indiqué Florence Germond, municipale chargée de la mobilité, lundi à Keystone-ATS.

La fréquentation est encore timide mais en progression. Le quai a été investi dès samedi matin. Sportifs et badauds ont apprécié le confort de la sécurité. Leur timidité tient au déconfinement encore récent, et parfois à l'ignorance de cette fermeture.

Pour les prochains week-ends, une signalétique locale et des actions de communication tendront à y remédier. En revanche, plusieurs groupes de Genevois ont indiqué avoir fait le déplacement après avoir appris l'annonce via les articles de presse et les réseaux sociaux.