Elles ont commencé ce dimanche et se termineront mercredi, à Doha (Qatar) pour les hommes, et à Dubaï (Émirats arabes unis) pour les femmes, à chaque fois dans des bulles pour éviter la propagation du Covid-19.

Trois tours de qualification sont au programme, et seuls les vainqueurs du troisième tour seront admis dans le tableau principal de l’Open d’Australie. Après quoi, les joueurs et joueuses qualifiés (ainsi que leurs équipes de soutien) devront mettre le cap sur l’Australie pour y effectuer une quarantaine obligatoire de 14 jours.

Cinq Suisses sont inscrits à ces qualifications. Du côté masculin: le Schaffhousois Henri Laaksonen (28 ans/ATP 133/tête de série No 15 des qualifications) et le Zurichois Marc-Andrea Hüsler (24 ans/ATP 147/No 27). Et du côté féminin: l’Argovienne Stefanie Vögele (30 ans/WTA 116/No 8), la Zurichoise Viktorija Golubic (28 ans/WTA 134/No 23) et la Schaffhousoise Leonie Küng (20 ans/WTA 157).