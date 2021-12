Vaud – Les quarantaines réduites à 7 jours et limitées aux contacts intimes

Recommandations pour les fêtes

Le Canton a émis une série de recommandations pour les fêtes, notamment:

– Si une personne de 16 ans ou plus ni vaccinée ni guérie est présente, le nombre de convives est limité à 10. Sinon, cette limite passe à 30.

– Les personnes de plus de 65 ans devraient avoir reçu leur dose de rappel avant les réunions de famille.

– Tout hôte qui éprouve des symptômes devrait renoncer à venir, et prendre rendez-vous pour un test. Dans ces cas, un autotest ne suffit pas, il faut aller dans un centre ou une pharmacie faire un test antigénique rapide ou un test PCR.

– Il est vivement déconseillé aux personnes de plus de 65 ans non vaccinées de participer à des réunions de famille ou entre amis.

– Aérer la pièce régulièrement.

– Les plus de 65 ans seront assis à côté de personnes entièrement vaccinées. Les personnes testées mais pas vaccinées seront, elles, installées à l’autre bout de la table.

– Prévoir des portions individuelles, y compris pour l'apéritif.