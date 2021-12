suisse : Les quarantaines des voyageurs sont abrégées

Les individus qui avaient été placés en quarantaine, à la suite d’un retour d’un pays à risque, sont immédiatement libérés de l’obligation de s’isoler.

L’actuelle gestion de la crise du Covid et les incertitudes liées à l’irruption du variant Omicron donnent lieu à diverses incongruités: il en va ainsi des quarantaines imposées aux voyageurs de retour de pays à risque (l’OFSP en dénombre vingt-trois à ce jour, dont les Pays-Bas, la Belgique et le Portugal) depuis le 26 novembre à 20 heures. Le Conseil fédéral ayant décidé d’abandonner cette mesure dès samedi, celles-ci sont de facto levées, et ce «à partir d’aujourd’hui», a confirmé l’Office fédéral de la santé publique. «La Confédération a informé les services cantonaux compétents que les quarantaines pouvaient être levées pour toutes ces personnes. Elles peuvent donc sortir de quarantaine. Elles sont néanmoins soumises au nouveau régime de test en vigueur et doivent se tester, à leur frais, quatre à sept jours après leur retour. Cela concerne aussi les personnes vaccinées et guéries.»