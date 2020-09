Les quatre coups de cœur beauté du moment

Soins et make-up véganes d’Essence Cosmetics

Il est de plus en plus rare de voir des produits cosmétiques contenant des ingrédients nocifs pour votre peau, comme les microplastiques, les parabènes ou l’huile minérale. La marque Essence s’y met également. Le 14 septembre, elle a lancé une ligne de beauté végane appelée: «Hello, Good Stuff!» Elle se compose de six produits, dont un sérum, une crème pour le visage et un mascara, qui sont composés à 97% d’ingrédients naturels tels que le beurre de cacao ou l’huile de chanvre.

Balmain s’associe au fabricant de bougies parfumées Cire Trudon

Dans le film promotionnel de sa collaboration avec le fabricant français de bougies parfumées Cire Trudon, le directeur artistique de Balmain, Olivier Rousteing, prend la pose et apparaît pour la première fois un peu plus accessible et même légèrement vulnérable. Il dit, par exemple, qu’être créatif, il doit d’abord se mettre dans l’ambiance avec de la musique et des bougies parfumées. Ces bougies sont disponibles en édition limitée dans un design or et noir, typique de Balmain. Elles sentent le bois de cèdre, le cigare et la rose.

Tuto make-up des yeux quand on porte un masque

Depuis juillet, les masques sont obligatoires dans les transports publics et dans les commerces depuis quelques semaines. Porter du rouge à lèvres ne fait pas vraiment sens. Il est donc préférable de se concentrer sur les yeux quand vous vous maquillez. Des make-up artists comme ceux de chez L'Oréal Paris vous inspireront sur Instagram.

RevitaLash Cosmetics fait un don avec une édition limitée pour une association de lutte contre le cancer du sein