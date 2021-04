Covid-19 - Les quinquas fribourgeois pourront être vaccinés dès lundi

Et ailleurs?

En Valais , la vaccination de la première partie du groupe prioritaire 1 (personnes âgées de 75 ans et plus et personnes avec maladie chronique à haut risque) touche à sa fin. La vaccination du personnel de santé a commencé en Valais, simultanément à celle des personnes âgées de 65 ans et plus. Dans certaines institutions sanitaires, la vaccination du personnel de santé est organisée par les établissements eux-mêmes.

Genève a annoncé la semaine dernière que la vaccination était désormais ouverte aux plus de 45 ans. Le Canton de Vaud vaccine, lui, depuis cette semaine, toutes les personnes âgées de 50 ans et plus. À Neuchâtel, on vaccine les 55 ans et plus depuis lundi également.