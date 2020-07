«Les rabais de cette année sont particulièrement importants»

même avec un gros rabais de 80% c'est trop chère n'oublions pas que tout viens de chine et on trouve des habits pour 4frs de bonne qualité.

paolo 17.07.2020 à 09:09

Acheté, acheté, acheté...pour exister. bah non, je n'ai pas besoin de nouveaux habits, ni chaussures, ni nouveau téléphone, en fait j'ai déjà trop de tout, j'ai décidé de faire avec ce que j'ai et me rendre dans les magasins que pour la nourriture et le stricte nécessaire. Et je me suis rendu compte que ça va très bien comme ça.