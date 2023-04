Vaud: Les radars mobiles ont chauffé dans l’Ouest vaudois

La gendarmerie vaudoise a mené une opération de contrôle des vitesses de circulation lundi après-midi sur la route Blanche Nyon-Saint-Cergue, au col du Mollendruz et au col du Marchairuz. L’allure de 1946 véhicules, voitures et motos confondues, a été vérifiée à l’aide de radars. 57 étaient en infraction. Les conducteurs de onze d’entre eux ont été dénoncés au ministère public: sept roulaient à plus de 110 km/h sur des tronçons limités à 80 km/h, deux évoluaient à près de 120 km/h, deux autres frôlaient les 125 km/h. Les quatre derniers ont été sanctionnés d’un retrait immédiat de leur permis de conduire.