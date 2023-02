Concurrence pour les CFF : Les rails suisses pourraient s’ouvrir à des compagnies étrangères

En France, les chemins de fer italiens proposent des liaisons entre Paris et Milan, via Lyon.

Depuis un an, les chemins de fer italiens Trenitalia proposent des liaisons ferroviaires entre Paris et Lyon ainsi qu’entre Turin et Milan, en concurrence directe avec les liaisons existantes des chemins de fer français SNCF. Et le succès est au rendez-vous. Cet engouement n’a pas échappé à Peter Füglistaler, le directeur de l'Office fédéral des transports (OFT). «La Suisse a encore du mal à s’ouvrir au trafic voyageur international», écrivait-il fin janvier sur le portail LinkedIn, rapporte la «Schweiz am Wochenende».