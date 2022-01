Genève – Les raisons de l’acquittement de Pierre Maudet

L’ex-conseiller d’État Pierre Maudet. TDG – G. Cabrera

Pierre Maudet a eu tort d’accepter de voyager tous frais payés à Abu Dhabi, mais cette faute ne constitue pas une infraction pénale. En effet, il n’est pas établi que les autorités émiraties souhaitaient obtenir une contrepartie de l’ex-conseiller d’ É tat, et donc le corrompre. Or, il ne peut y avoir de corrompu en l’absence de corrupteur. Tel est en substance le raisonnement poursuivi par la Chambre pénale d’appel et de révision pour acquitter l’ancien élu, une décision rendue publique ce mardi.

«Avantage indu»

Dans le détail, la Chambre relève que Pierre Maudet et ses proches ont bénéficié d’une prestation « d’au moins 50’000 francs » . Elle souligne que « cet avantage doit être qualifié d’indu » , car sa valeur « est considérablement supérieure » à ce qu’un agent public peut accepter et que la dimension privée de l’excursion « était prépondérante » . En s’en accommodant , Pierre Maudet a adopté « un comportement contraire à ses obligations » et a violé les « règles applicables en la matière » .

Pas de dessein corrupteur

Il manque cependant un élément pour que l’infraction d’acceptation d’un avantage soit réalisée: un dessein corrupteur des É mirats arabes unis. La Chambre met ainsi en balance la thèse de l’accusation, qui jugeait que la famille princière d’Abu Dhabi espérait retirer de ce cadeau un traitement favorable lors de visites à Genève; et celle de la défense, qui arguait que le Grand Prix de Formule 1 auquel a été invité Pierre Maudet constitue une vitrine pour Abu Dhabi, qui l’utilise pour favoriser son rayonnement, ce qui nécessite d’y attirer un grand nombre de personnalités.

Publicité pour l’Émirat

C’est cette dernière version qui a emporté l’adhésion de la Chambre. Elle considère que l’hypothèse la plus favorable à la défense est aussi « la plus plausible » , soit que la famille princière a invité Pierre Maudet et son entourage « aux fins de la promotion de l’événement en cause, lui-même servant à assurer un positionnement positif à l’ É mirat » . Autrement dit, la Chambre doute que l’avantage accordé l’ait été pour s’attirer la bienveillance de l’ex-élu. Pour étayer son raisonnement, elle précise ignorer si Pierre Maudet a « accédé à un cercle extrêmement restreint ou, au contraire, relativement large de personnes » . Surtout, « on ne peut même pas affirmer avec certitude que le prince (...) savait qu’un conseiller d’ É tat genevois (...) avait été porté sur la liste des invités » . Elle remarque à ce titre que l’invitation du Genevois n’a pas été signée de sa main mais par son sous-secrétaire.

Faute politique