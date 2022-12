E-sport : Les raisons du succès durable de «Teamfight Tactics»

Des champions, synergies et mécaniques du jeu inédits sont au programme du nouveau set.

Sorti en 2019, le jeu «Teamfight Tactics» a réussi à faire sa place dans l’ombre de «League of Legends», franchise phare de Riot Games. «Ce qui me rend le plus fier, c’est tout ce que nous avons pu accomplir d’impressionnant avec une si petite équipe», explique Stephen Mortimer, alias «Mortdog», le directeur du Gameplay de «TFT», qui a notamment travaillé onze ans chez Nintendo. «Ces jours où nous nous sommes battus pour quelque chose en quoi nous croyions ont vraiment été les moments forts de ma carrière.»