Santé : Les rapatriés du Covid ont ramené des bactéries tenaces

Tous les malades du coronavirus transférés de l’étranger en Suisse pour y être traités ont également introduit des germes contre lesquels les antibiotiques courants ne sont pas efficaces.

Cette situation pose plusieurs problèmes aux hôpitaux en Suisse. D’une part, il n’est parfois pas possible d’aider ces patients avec les antibiotiques habituels en cas d’infection, ce qui peut entraîner des complications graves. D’autre part, ces bactéries peuvent se propager et être transmises à d’autres patients, ce qui ne facilite pas le travail des médecins. «Nous devons nous procurer des antibiotiques de réserve dans les pharmacies, en partie importés, car ils ne sont pas disponibles en Suisse», souligne le spécialiste. De plus, les patients étrangers doivent parfois séjourner dans des chambres individuelles et requièrent davantage de soins, ce qui entraîne des coûts supplémentaires dans le cadre des mesures de protection contre le coronavirus.