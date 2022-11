Afrique du Sud : Les ravages du sida ont créé «une armée d’orphelins»

De nombreux Sud-Africains ont perdu leurs parents à cause du sida, au milieu des années 2000. Le pays compte encore 13,7% de séropositifs, l’un des taux les plus élevés du monde.

Une génération perdue

À quelques jours de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre, l’Afrique du Sud compte encore 13,7% de séropositifs. L’un des taux les plus élevés au monde. Mais plus de 5,4 millions, sur un total estimé à 8,2 millions de personnes infectées, prennent des antirétroviraux, soit l’un des plus importants programmes de traitement du VIH au monde, qui a permis de réduire spectaculairement la mortalité.