Attaque d’un train au Nigeria : Les ravisseurs libèrent 11 otages capturés en mars

Des hommes armés ayant mené fin mars une attaque d’envergure contre un train dans le nord-ouest du Nigeria, ont libéré 11 otages dans le cadre d’un échange avec les autorités.

Après plusieurs mois de négociations, les 11 personnes, six femmes et cinq hommes, qui avaient été prises en otage à la suite d’une attaque d’envergure contre un train au Nigeria ont été libérées samedi en échange de plusieurs enfants des ravisseurs, ont précisé les deux sources sécuritaires à l’AFP. «Onze passagers détenus par les hommes armés ont été libérés hier. Ils ont été échangés contre huit enfants des assaillants qui avaient été capturés» lors d’un raid par l’armée, a déclaré une première source sécuritaire.

«L’accord prévoyait qu’ils libèrent toutes les femmes otages qu’ils détenaient en échange des enfants, mais ils se sont rétractés et ont libéré six femmes et cinq hommes», a déclaré une deuxième source sécuritaire. Ces deux sources ont requis l’anonymat pour se protéger. Les otages ont été conduits à Kaduna (nord-ouest) samedi en fin de journée, avant d’être transférés à Abuja, la capitale, pour y recevoir des soins médicaux, ont ajouté les sources.