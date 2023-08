lunettes dites intelligentes: Les Ray-Ban connectées en mode déconnexion

C’est toujours le brouillard à l’horizon pour les lunettes connectées Ray-Ban mises au point par Meta. Fin février, le groupe de Mark Zuckerberg avait écoulé moins de 300’000 unités de son modèle inspiré des Spectacles de Snap. Pire selon le document interne révélé par le Wall Street Journal, moins de 10% des acheteurs utiliseraient «activement» la monture connectée pour publier des stories. Et ce n’est pas en matière de fiabilité que Meta et son partenaire Luxottica, propriétaire de la marque, auraient de quoi se consoler avec un taux de retour de 13% pour différents problèmes techniques.

Mark Zuckerberg avait annoncé la première génération des Ray-Ban Stories en septembre 2021. Il les avait présentées comme une nouvelle gamme de lunettes intelligentes avec caméras intégrées, haut-parleurs et microphone. Le porteur est censé s’en servir pour capturer et partager des vidéos via des stories. L’été dernier encore, le milliardaire avait vanté la compatibilité avec la messagerie WhatsApp de son groupe.