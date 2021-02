Il faut être au bon endroit et au bon moment. Deux fois par année, les 25 et 26 février ainsi que les 15 et 16 octobre, un trou dans le Piz Ela, un sommet de 3340 mètres qui surplombe la commune de Bergün (GR), laisse passer les rayons du soleil. Et pas très longtemps puisque ce «tunnel» fait 2,5 mètres de haut pour 6 mètres de large, rappelle la Südostschweiz! Un habitant révèle que le meilleur endroit pour observer ce phénomène fugace est le centre médical de la commune ou la piscine en plein air.